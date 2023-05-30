"Автотор" хочет усилить сотрудничество с BAIC

Автотор» подписал ряд соглашений о сотрудничестве по стратегическим направлениям развития с китайским холдингом BAIC

Подписание состоялось в рамках рабочего визита представителей «Автотора» в Китай, приуроченного к Российско-Китайскому бизнес-форуму. Документ предусматривает увеличение локализации производства машин вышеназванного бренда. Сейчас две модели BAIC уже встали на конвейер в Калининграде- компактный седан U5 Plus и кроссовер X35 собираются методом отверточной сборки.

Собственно, в первую очередь "Автотор" собирается освоить производство данных моделей по полному циклу - со сваркой и окраской кузовов. А до конца года калининградскую прописку должны получить ещё пять моделей BAIC, правда конкретики здесь нет.