"Автотор" расширяется

«Автотор» собирается построить в Калининградской области еще один завод мощностью 50 000 автомобилей в год. Его запуск намечен на 2020 год.

Предприятие разместится на участке в 32 га рядом с основной площадкой «Автотора». Здесь будет две универсальные сборочные линии мощностью 25 000 машин в год каждая. До 2024 года там же планируют открыть цеха сварки и окраски. Предполагается, что на новой площадке может быть запущено производство автомобилей основных партнеров «Автотора»: BMW или Hyundai и Kia. Сейчас все три сварочные линии компании используются для производства корейских машин, BMW выпускают крупноузловым способом.

Между тем, сам завод построят для выполнения условий специального инвестконтракта (СПИКа), недавно подписанного с Минпромторгом и предполагающего повышение локализации. При этом общие производственные мощности «Автотора» не увеличатся: они по-прежнему будут составлять 250 000 машин в год. Ранее «Автотор» пообещал сокращать число машин, выпускаемых в режиме крупноузловой сборки: в 2019 году таких автомобилей планируют произвести около 210 000 штук, к 2028 году — не более 35 000.