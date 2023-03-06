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6 мар 2023

"Автотор" займется конверсией электрокаров

"Автотор" займется конверсией электрокаров

Калининградское предприятие «Автотор» наладит производство комплектов электродвигателей, которыми можно будет заменить штатные ДВС на автомобилях

На сегодняшний день подобной практикой занимаются несколько тюнинг-ателье, причем масштаб их деятельности ограничивается штучными экземплярами, да и те связаны в основном с ретро-техникой. "Автотор" же готов выйти на конвейерное производство комплектов для конверсии.

Источником конструкторских решений служат разработки компаний из Китая и Кореи, на «Автоторе» уже идёт работа по их адаптации к серийному производству. Тестировать технологию замены силовых агрегатов завод планирует на нескольких машинах из собственного автопарка. Надо сказать, что калининградское предприятие занимается и разработкой полноценного электромобиля собственной конструкции.  Правда, машина, по большей части, существует пока лишь на бумаге.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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