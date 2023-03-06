"Автотор" займется конверсией электрокаров

Калининградское предприятие «Автотор» наладит производство комплектов электродвигателей, которыми можно будет заменить штатные ДВС на автомобилях

На сегодняшний день подобной практикой занимаются несколько тюнинг-ателье, причем масштаб их деятельности ограничивается штучными экземплярами, да и те связаны в основном с ретро-техникой. "Автотор" же готов выйти на конвейерное производство комплектов для конверсии.

Источником конструкторских решений служат разработки компаний из Китая и Кореи, на «Автоторе» уже идёт работа по их адаптации к серийному производству. Тестировать технологию замены силовых агрегатов завод планирует на нескольких машинах из собственного автопарка. Надо сказать, что калининградское предприятие занимается и разработкой полноценного электромобиля собственной конструкции. Правда, машина, по большей части, существует пока лишь на бумаге.