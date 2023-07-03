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3 июл 2023

АвтоВАЗ будет наращивать производство «Грант»

АвтоВАЗ будет наращивать производство «Грант»

АвтоВАЗ увеличил суточный план производства автомобилей Lada Granta, кроме того руководство предприятия готовится вернуть особые комплектации на рынок.

Под последним термином мы подразумеваем версии Club и Quest (для универсала Granta Cross). Их уже возвращали на конвейер летом прошлого года, но достаточно быстро производство было свернуто из-за дефицита комплектующих. Любопытный факт - из списка оснащения «клубной» и «квестовой» Грант уберут парктроник. По всей видимости этот компонент импортозаместить не удалось.

Что касается увеличения производства, то в последнее время в Тольятти за две смены собирали 640–650 Грант. Новая суточная норма — 760 автомобилей.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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