АвтоВАЗ будет наращивать производство «Грант»

АвтоВАЗ увеличил суточный план производства автомобилей Lada Granta, кроме того руководство предприятия готовится вернуть особые комплектации на рынок.

Под последним термином мы подразумеваем версии Club и Quest (для универсала Granta Cross). Их уже возвращали на конвейер летом прошлого года, но достаточно быстро производство было свернуто из-за дефицита комплектующих. Любопытный факт - из списка оснащения «клубной» и «квестовой» Грант уберут парктроник. По всей видимости этот компонент импортозаместить не удалось.

Что касается увеличения производства, то в последнее время в Тольятти за две смены собирали 640–650 Грант. Новая суточная норма — 760 автомобилей.