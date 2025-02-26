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26 фев 2025

АВТОВАЗ готовит к дебюту кросс-версию универсала Lada Iskra

АВТОВАЗ готовит к дебюту кросс-версию универсала Lada Iskra
Автор фото: Купи-Ладу «Автосалон в Тольятти»

Компания АВТОВАЗ разработала внедорожную версию модели Lada Iskra в кузове универсал. Выпуск даннои? модификации и других версии? в семеи?стве запланирован на апрель этого года

Судя по имеющимся изображениям, кросс-универсал получит пластиковые накладки на бампера с вставками под металл, а также хромированные акценты в переднеи? части. Кроме этого, можно заметить что прорези решетки радиатора стали значительно шире, по сравнению со стандартнои? версиеи?. Габариты не приводятся, но можно предположить, что такая “Искра” будет отличаться и увеличенным дорожным просветом.

Для кросс-универсала подготовили 1,6-литровыи? мотор на 90 или 106 л.с. в зависимости от комплектации. В паре с ним может работать механическая коробка передач (только для 90-сильного агрегата) или вариатор. Для старшего мотора могут также предложить 6-ступенчатую “механику”. Привод может быть только переднии?.  

При написании новости использовалась информация:
auto.ru Журнал

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