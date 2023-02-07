АвтоВАЗ полностью выкупил активы Nissan в России

АВТОВАЗ сообщил о закрытии сделки по приобретению бывших российских активов Nissan Motor, в том числе автозавода в Санкт-Петербурге.

Схема покупки схожа с той, которая использовалась при продаже российского бизнеса Renault – активы Nissan оценены в один евро. Кроме того у Nissan есть специальный опцион, так называемого, «обратного выкупа». То есть до 2028 года японский концерн сможет вернуть все российские активы обратно в любой момент, правда, такую сделку должно одобрить правительство РФ.

АвтоВАЗ же на ленинградском заводе запустит производство неких машин C и D-классов, совместно с китайскими партнерами. До конца года АвтоВАЗ намерен выпустить в Санкт-Петербурге до 10 тысяч автомобилей, а на период с 2024 по 2027 год запланирована локализация производимой продукции.