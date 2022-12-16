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16 дек 2022

АвтоВАЗ представил производственный план на 2023 год

АвтоВАЗ представил производственный план на 2023 год

Совет директоров АвтоВАЗа утвердил производственный план на 2023 год. Концерн планирует произвести 401600 машин. Хотя раньше завод «прицеливался» на полумиллионный объем производства

Сейчас в Тольятти выпускаются только три модели в нескольких комплектациях — Lada Granta, Lada Niva Legend и Lada Niva Travel. Однако в следующем году на конвейер должны встать ещё как минимум две. Весной планируется перезапустить сборку Lada Vesta, осенью — универсала Lada Largus. Кроме того сейчас проводится отладка ижевского конвейера, где будет запущена сборка тех же «Ларгусов», но в электрической конфигурации.  Отметим, что руководство завода делает большую ставку на электромобили.

Разумеется, производимые машины начнут доукомплектовывать подушками безопасности и антиблокировочной системой тормозов.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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