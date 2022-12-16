АвтоВАЗ представил производственный план на 2023 год

Совет директоров АвтоВАЗа утвердил производственный план на 2023 год. Концерн планирует произвести 401600 машин. Хотя раньше завод «прицеливался» на полумиллионный объем производства

Сейчас в Тольятти выпускаются только три модели в нескольких комплектациях — Lada Granta, Lada Niva Legend и Lada Niva Travel. Однако в следующем году на конвейер должны встать ещё как минимум две. Весной планируется перезапустить сборку Lada Vesta, осенью — универсала Lada Largus. Кроме того сейчас проводится отладка ижевского конвейера, где будет запущена сборка тех же «Ларгусов», но в электрической конфигурации. Отметим, что руководство завода делает большую ставку на электромобили.

Разумеется, производимые машины начнут доукомплектовывать подушками безопасности и антиблокировочной системой тормозов.