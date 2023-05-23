АвтоВАЗ продал завод на котором могли строить новую Chevrolet Niva

АвтоВАЗ избавился от завода «Джей Ви Системз», который начали строить в 2013 году для выпуска кузовов обновлённой Chevrolet Niva

Сейчас собственником недостроенного завода, по данным агентства «Интерфакс», стало ООО «Тольятти Инвест». К сожалению, составить какого-либо представления о деятельности нового собственника не представляется возможным.

Напомним, что новую «Шниву» начали разрабатывать в конце 2010 года. Причем проект существовал не только на бумаге – к 2015 году был даже показан полноценный прототип, но из-за ухода GM из России проект был полностью заморожен. Вышеупомянутый завод мог, в свою очередь, выпускать до 120 тысяч кузовов в год.