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23 май 2023

АвтоВАЗ продал завод на котором могли строить новую Chevrolet Niva

АвтоВАЗ продал завод на котором могли строить новую Chevrolet Niva

АвтоВАЗ избавился от завода «Джей Ви Системз», который начали строить в 2013 году для выпуска кузовов обновлённой Chevrolet Niva

Сейчас собственником недостроенного завода, по данным агентства «Интерфакс», стало ООО «Тольятти Инвест». К сожалению, составить какого-либо представления о деятельности нового собственника не представляется возможным.

Напомним, что новую «Шниву» начали разрабатывать в конце 2010 года. Причем проект существовал не только на бумаге – к 2015 году был даже показан полноценный прототип, но из-за ухода GM из России проект был полностью заморожен.  Вышеупомянутый завод мог, в свою очередь, выпускать до 120 тысяч кузовов в год.

При написании новости использовалась информация:
Интерфакс

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