Автомобильный портал Motorpage
16 мар 2023

АвтоВАЗ собирается выйти на рынок Ирана

АвтоВАЗ собирается выйти на рынок Ирана

В деятельности любого автопроизводителя есть важный уровень – экспорт. Все фирмы хотят поставлять свою продукцию в другие страны.

К примеру, АвтоВАЗ с переменным успехом продавал свои машины и в Европе, и в Латинской Америке. В скором времени российский концерн сможет открыть для себя новый рынок Ближнего Востока – Иран. Детали, к сожалению, не приводятся, но с уверенностью можно говорить о том, что переговоры ведутся.

«Мы обсуждаем. Причем и проекты по поставке продукции со стороны Ирана, и нашей продукции в Иран. В начале апреля у меня, например, плановая встреча с чрезвычайным послом Ирана» - приводит ТАСС заявление президента отечественного автомобильного гиганта, Максима Соколова.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

Комментарии к новости

Последние новости

...
Ssangyong Torres EVX

Ssangyong возродился

16 марта 2023

Минпромторг прогнозирует рост авторынка

16 марта 2023
Volkswagen ID.2all Concept (2023)

Volkswagen рассказал о преемнике Polo

16 марта 2023

Какие машины не пользуются спросом у угонщиков

15 марта 2023

В России предложили наказывать за скручивание пробега автомобиля

15 марта 2023

Volkswagen подтвердил продажу российских активов

15 марта 2023

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

GAZ Gazel Sobol - газель "соболь" 4х4 (2013) занимаемся «бизнесом» Тест драйв
15 марта 2023

GAZ Gazel Sobol
"Занимаемся «Бизнесом»"
Tank 300 - tank 300 (2023) самый первый tank
Тест драйв
12 марта 2023

Tank 300
"Самый первый Tank"
Lada Granta - lada granta (2019) от «ужаса» до «идеала»
Тест драйв
08 марта 2023

Lada Granta
"От «ужаса» до «идеала»"
Hyundai Creta - hyundai creta (2018) «ведь всё же повезёт кому-нибудь»
Вторичный рынок
15 февраля 2023

Hyundai Creta
"Пятилетняя Hyundai Creta: «Ведь всё же повезёт кому-нибудь»"

Написано новостей:

3 2 6 0 9