АвтоВАЗ собирается выйти на рынок Ирана

В деятельности любого автопроизводителя есть важный уровень – экспорт. Все фирмы хотят поставлять свою продукцию в другие страны.

К примеру, АвтоВАЗ с переменным успехом продавал свои машины и в Европе, и в Латинской Америке. В скором времени российский концерн сможет открыть для себя новый рынок Ближнего Востока – Иран. Детали, к сожалению, не приводятся, но с уверенностью можно говорить о том, что переговоры ведутся.

«Мы обсуждаем. Причем и проекты по поставке продукции со стороны Ирана, и нашей продукции в Иран. В начале апреля у меня, например, плановая встреча с чрезвычайным послом Ирана» - приводит ТАСС заявление президента отечественного автомобильного гиганта, Максима Соколова.