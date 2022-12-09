АвтоВАЗ станет управлять заводом Nissan

Бывший автозавод Nissan Manufacturing Rus (NMR) в Санкт-Петербурге передадут под управление АВТОВАЗ

Известно также, что по соглашению НАМИ и Nissan послепродажным и гарантийным обслуживанием японских машин также займется отечественный автомобильный гигант.

В то же время АвтоВАЗ не будет запускать на ниссановской площадке производство своих автомобилей. Возможно ее отведут под локализацию выпуска автомобилей некоего китайского бренда, то есть может повториться сценарий, реализованный на бывшем автозаводе Москвич. Напомним, что завод Nissan был запущен еще в 2009 году. Производственные мощности составляли 100 тысяч машин ежегодно. До прекращения деятельности Nissan там собирались кроссоверы Qashqai, X-Trail и Murano. Причем машины собирали по полному циклу.