АвтоВАЗ закрывает проект Xray

Отечественный завод не будет возобновлять сборку данной модели даже при полном восстановлении режима стабильной работы.

Надо сказать, что и до кризиса АвтоВАЗ заявлял, что проект XRAY планируется закрыть, но сделать это хотели ближе к 2025-2027 году, к тому моменту АвтоВАЗ должен был освоить новую платформу CMF-B, взамен старой B0 (на которой и построен XRAY). Причем доработанная версия Xray Cross, скорее всего, продержалась бы на конвейере дольше - из-за высокого спроса.