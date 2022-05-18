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18 май 2022

АвтоВАЗ закрывает проект Xray

АвтоВАЗ закрывает проект Xray
Автор фото: фирма-производитель
Отечественный завод не будет возобновлять сборку данной модели даже при полном восстановлении режима стабильной работы. 
Надо сказать, что и до кризиса АвтоВАЗ заявлял, что проект XRAY планируется закрыть, но сделать это хотели ближе к 2025-2027 году, к тому моменту АвтоВАЗ должен был освоить новую платформу CMF-B, взамен старой B0 (на которой и построен XRAY). Причем доработанная версия Xray Cross, скорее всего, продержалась бы на конвейере дольше - из-за высокого спроса.
 
Сейчас же источники сообщают, что причиной отказа от Xray является факт туманных поставок компонентов со стороны концерна Renault, который официально ушел с российского рынка. Косвенно эта информация подтверждается заявлением Министерства промышленности, согласно которому, основным условием сделки с Renault по АвтоВАЗу является поставка французским концерном запчастей на тольяттинский завод Lada. К сожалению, на сегодняшний день французская сторона не может реализовать поставки в полном объеме.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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