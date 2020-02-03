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3 фев 2020

АЗС начнут наказывать за недолив

АЗС начнут наказывать за недолив

Правительство собирается ужесточить ответственность за недолив на АЗС: он будет караться практически так же строго, как продажа некачественного бензина — штрафом в размере 1% от выручки владельца заправки от реализации топлива за предшествующий год

Такое нововведение прописано в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) России. Документ подготовлен Минюстом и размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Ранее аналогичный законопроект, вводящий оборотные штрафы за недолив, уже был внесен в правительство, однако затем было решено, что эта норма будет сразу интегрирована в обновленный КоАП.

Минимальный размер штрафа, вне зависимости от оборота АЗС, составит 50 тысяч рублей. Также предлагается ввести штраф за использование средств измерений неутвержденного типа или не прошедших поверку, несоблюдение обязательных требований к средствам измерений и условиям их использования, а также за использование не допущенных к применению в России единиц измерения. Любопытно, что в ноябре 2019 года Минпромторг заявил, что фактический недолив топлива на российских автозаправках превышает норму в два-три раза. 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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