BAIC отложил запуск моделей в России

Весной на российском рынке должен был появиться еще один автопроизводитель из Китая – фирма BAIC. Продажи автомобилей планировали запустить в мае, однако сейчас пресс-служба бренда заявляет о том, что широкой публике модели будут доступны лишь в июне

Поговорим о самих моделях – их будет две. Первая – седан U5 Plus, который будет оснащен 1,5-литровым атмосферным мотором мощностью 113 лошадиных сил – он, в зависимости от версии, сочетается с пятиступенчатой «механикой» или вариатором.

Вторая модель – кроссовер X35. Здесь уже можно выбрать между двумя версиями. Помимо уже упомянутого 113-сильного атмосферника имеется и 150-сильный, полуторалитрвый турбомотор, который развивает 150 лошадиных сил. В качестве коробки передач здесь используется вариатор.