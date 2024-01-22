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22 янв 2024

Baidu и Huawei будут совместно разрабатывать “умную” электронику для электромобилей

Baidu и Huawei будут совместно разрабатывать “умную” электронику для электромобилей

Китайские компании Baidu и Huawei подписали соглашение о сотрудничестве по разработке навигации, систем помощи водителю (ADAS) и цифровой экосистемы (Smart cockpit) в электромобилях

В частности, совместная работа будет направлена на улучшение и расширение функций навигационной системы Baidu Maps и Smart cockpit от Huawei. Особенно примечательны карты от Baidu, поскольку они максимально интегрированы в городские системы Китая, имея данные о светофорах и происходящем на дорогах в 3000 округах по всей стране. Данная навигационная система будет совмещена с “умным” кокпитом от Huawei, который уже применяется на таких моделях, как Luxeed S7 и Aito M9.

Отмечается, что в электромобили будут добавлены усовершенствованное голосовое управление, отображение навигационной информации на приборную панель или на проекционный дисплей, отображение парковки в реальном времени, варианты голосовых помощников и возможность обмена данными между другими автомобилями. Кроме того, Baidu планирует применить технологии, которые использовались в беспилотных такси, в рамках государственной программы Apollo.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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