Банки, работающие по программам льготного автокредитования, попросили Минпромторг изменить их условия: им не нравится, что заемщики слишком быстро погашают кредиты.

Представители кредитных организаций говорят о том, что примерно 10% льготных автокредитов по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» погашаются досрочно, причем зачастую через 3-4 недели после заключения договора. Банки из-за этого недополучают прибыль.

В Минпромторге говорят, что готовы к диалогу с банками и могут изменить условия льготных кредитных программ, пишет «КоммерсантЪ». Однако там напомнили, что программы были созданы не для получения банками прибыли, а для поддержки отрасли и предоставления возможности купить автомобиль тем, кто раньше себе его не мог позволить.

Эксперты также говорят, что косвенным получателем доходов по программам льготного автокредитования является бюджет, в который в среднесрочной перспективе поступят деньги от налогов и акцизов. К тому же, даже если Минпромторг и пересмотрит условия, то в 2018 году уже ничего не успеет вступить в силу. Из бюджета будет выделено 12 миллиардов рублей, а их хватит лишь на 3-4 месяца.