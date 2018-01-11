БелАЗ — бренд известный по всему миру, но выпускающий довольно специализированную технику, карьерные самосвалы разной грузоподъемности. Но предприятие решило идти в ногу со временем и предложило приобретать свою продукцию за криптовалюту.

«ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» всегда старается идти в ногу со временем, а также сделать свою продукцию более доступной. БЕЛАЗ рассматривает предложения о реализации продукции предприятия за криптовалюту с 11 по 30 января», — говорится в сообщении предприятия. При этом, в качестве виртуальной валюты принимается исключительно биткоин, самая дорогая криптовалюта в мире, курс которой достигает 14 тысяч долларов за одну единицу.

Традиционно предприятие не публикует цены на свою продукцию. Известно, что самосвал-рекордсмен, БелАЗ-75710, способный за раз перевезти 450 тонн груза стоит около 9 миллионов долларов. Таким образом, по курсу на сегодняшний день, он обойдется «всего» в 643 биткоина. Другая техника завода куда доступнее.

Инициатива государственного предприятия легко объяснима: в конце прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашено подписал пакет документов, который легализует криптовалюту в стране и даже поощряющих проведение операций с ней официальным путем.