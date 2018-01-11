Автомобильный портал Motorpage
11 янв 2018

БелАЗ решил продавать самосвалы за криптовалюту

БелАЗ решил продавать самосвалы за криптовалюту
Автор фото: фирма-производитель

БелАЗ — бренд известный по всему миру, но выпускающий довольно специализированную технику, карьерные самосвалы разной грузоподъемности. Но предприятие решило идти в ногу со временем и предложило приобретать свою продукцию за криптовалюту.

«ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» всегда старается идти в ногу со временем, а также сделать свою продукцию более доступной. БЕЛАЗ рассматривает предложения о реализации продукции предприятия за криптовалюту с 11 по 30 января», — говорится в сообщении предприятия. При этом, в качестве виртуальной валюты принимается исключительно биткоин, самая дорогая криптовалюта в мире, курс которой достигает 14 тысяч долларов за одну единицу.

Традиционно предприятие не публикует цены на свою продукцию. Известно, что самосвал-рекордсмен, БелАЗ-75710, способный за раз перевезти 450 тонн груза стоит около 9 миллионов долларов. Таким образом, по курсу на сегодняшний день, он обойдется «всего» в 643 биткоина. Другая техника завода куда доступнее.

Инициатива государственного предприятия легко объяснима: в конце прошлого года президент Белоруссии Александр Лукашено подписал пакет документов, который легализует криптовалюту в стране и даже поощряющих проведение операций с ней официальным путем.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
БелАЗ

Комментарии к новости

Последние новости

...
Continental

Continental могут разделить на несколько компаний

11 января 2018
Euro NCAP

Euro NCAP назвал самые безопасные автомобили 2017 года

11 января 2018
Peugeot Exalt

Peugeot готовит конкурента Volkswagen Arteon

11 января 2018
Citroen C3 Aircross 2017

Citroen привезет С3 Aircross в Россию

11 января 2018
ГИБДД

Нетрезвые праздники: ГИБДД выловила тысячи пьяных водителей

11 января 2018
Subaru Viziv Perfomance

Subaru намекнет на новый WRX STI

11 января 2018

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

KIA Cerato - kia cerato 2016 как тонкая настройка изменила характер kia cerato Тест драйв
09 января 2018

KIA Cerato
"Как тонкая настройка изменила характер KIA Cerato"
Porsche 718 Boxster - porsche 718 gts - all inclusive!
Тест драйв
05 января 2018

Porsche 718 Boxster
"Porsche 718 GTS - all inclusive!"
Haval H6 Coupe - haval h6 coupe 2017 изменение сознания
Тест драйв
25 декабря 2017

Haval H6 Coupe
"Изменение сознания"
Nissan X-Trail - nissan qashqai и x-trail. сквозь горизонт
Автопутешествия
29 ноября 2017

Nissan X-Trail
"Сквозь горизонт"

Написано новостей:

2 0 4 8 0