Белые воротнички меняют их на синие

General Motors предложил своим офисным сотрудникам временно потрудиться рабочими автосборочной линии на заводе в Вентцвилле (штат Миссури, США) — чтобы ликвидировать дефицит некоторых моделей

Из-за выстрелившего отложенного спроса, спровоцированного недавним «коронавирусным кризисом», завод перешел на трехсменную работу, но до сих пор не может покрыть дефицит пикапов Chevrolet Colorado и GMC Canyon, а также коммерческих фургонов Chevrolet Express и GMC Savana. Чтобы улучшить ситуацию, руководство GM приняло решение привлечь добровольцев среди офисных сотрудников к производству автомобилей. Сообщается, что их немного — порядка двух десятков, всего на заводе трудятся 4100 человек, однако предприятие нуждается еще в 200 специалистах.

Эти намерения не понравились профсоюзу рабочих United Auto Workers: он утверждает, что таким образом нарушено трудовое соглашение. Однако в ближайшее время GM не собирается отказываться от этой практики, и ситуация сохранится до тех пор, пока на завод в Вентцвилле не прибудут сотрудники других предприятий. Но без офисных работников производство не смогли бы перевести на три смены, сообщил пресс-секретарь GM Джим Кейн. «Чтобы помочь нам найти долгосрочное решение, мы попросили добровольцев из наемной команды, в первую очередь из производственного сектора, потратить не менее недели на работу на линии», — цитирует Кейна ресурс Automotive News.