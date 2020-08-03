Берегись поляков в автомобильном мире

Польская компания ElectroMobility провела онлайн-презентацию прототипов «национальных польских электромобилей», которым присвоили новообразованную марку Izera

ElectroMobility — это совместное предприятие четырех польских госкомпаний: PGE Polska Grupa Energetyczna SA, Energa SA, Enea SA и Tauron Polska Energia SA; каждому из партнеров в СП принадлежит доля в 25%. Идея «национального автомобиля» инициирована и полностью контролируется правительством страны.

Прототипов представлено два — это построенные на одной платформе хэтчбек гольф-класса и чуть более крупный кроссовер. Экстерьеры машин выполнены в духе современных дизайнерских трендов — просто, лаконично, обтекаемо. Привлекает внимание сложная передняя и задняя светотехника — в обоих случаях это единая горизонтальная композиция, составленная из множества светодиодов.

«Представленные модели — это прототипы, а не законченные автомобили, которые мы вскоре будем видеть на улицах. Тем не менее можете быть уверены, что в моделях, которые пойдут в производство в 2023 году, сохранится характер показанных машин», — говорит исполнительный директор ElectroMobility Петр Заремба.