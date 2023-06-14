Беременных женщин могут освободить от оплаты парковки

Инициативная группа депутатов подготовила интересный законопроект, который обеспечил бы беременных женщин парковочными льготами.

Предполагается, что, как минимум, час стоянки для женщин будет бесплатным. Впрочем, к этому вопросу придется подходить комплексно, так как помимо законодательного акта надо создать полноценный реестр вышеуказанных лиц, а также ввести специальный знак для опознавания.

Чиновники считают, что нервные поиски свободного парковочного места и возможные сложности с его оплатой повышают уровень стресса для беременных женщин и усугубляют риски для их здоровья, а льготы помогут нивелировать все негативное влияние.