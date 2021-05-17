Беспилотные такси оказались беспомощными на дорогах общего пользования

Сейчас в мире проводятся множественные испытания беспилотного транспорта. Так, например, в США компания Google, а точнее ее «дочка» Waymo тестирует беспилотное такси. Интересно, но дела там идут неважнецки.

Буквально на днях представители компании рапортовали о том, что их автомобиль оказался бессильным против обычного дорожного конуса. А дело было так, у автомобиля был определенный маршрут – до поры до времени он проходил его, что называется, «на ура», а затем на его пути появился обычный дорожный конус, и машина попросту встала, не желая продолжать маневр. Пришлось переводить автомобиль в режим ручного управления.

К слову, инженеры Waymo попробовали завуалировать данный казус, заявив о том, что автомобиль распознал необычную дорожную ситуацию, но работник удаленной поддержки дал неправильные команды. Из-за этого машина не смогла решить ситуацию и впала в ступор.