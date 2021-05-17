Автомобильный портал Motorpage
17 май 2021

Беспилотные такси оказались беспомощными на дорогах общего пользования

Беспилотные такси оказались беспомощными на дорогах общего пользования
Автор фото: фирма-производитель

Сейчас в мире проводятся множественные испытания беспилотного транспорта. Так, например, в США компания Google, а точнее ее «дочка» Waymo тестирует беспилотное такси. Интересно, но дела там идут неважнецки.

Буквально на днях представители компании рапортовали о том,  что их автомобиль оказался бессильным против обычного дорожного конуса.  А дело было так, у автомобиля был определенный маршрут – до поры до времени он проходил его, что называется, «на ура», а затем на его пути появился обычный дорожный конус, и машина попросту встала, не желая продолжать маневр. Пришлось переводить автомобиль в режим ручного управления. 

К слову, инженеры Waymo попробовали завуалировать данный казус, заявив о том, что автомобиль распознал необычную дорожную ситуацию, но работник удаленной поддержки дал неправильные команды. Из-за этого машина не смогла решить ситуацию и впала в ступор.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

Комментарии к новости

Последние новости

...

Aston Martin решил отказаться от механической трансмиссии

17 мая 2021

Новые подробности о пятидверном Jimny

17 мая 2021

В Mitsubishi произвели заключительную партию внедорожника Pajero

14 мая 2021

В Bugatti анонсировали свой самый дорогой спорткар

14 мая 2021
Ford Mustang Mach 1 (2021)

Ford ошибся на миллион

14 мая 2021

Volkswagen рассказал о Transporter

14 мая 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Skoda Kodiaq, KIA Sorento - сравнительный тест kia sorento (2021) и skoda kodiaq (2017) в схватке за покупателей Сравнительный тест
17 мая 2021

Skoda Kodiaq, KIA Sorento
"Тянем-потянем: Kia Sorento и Skoda Kodiaq в схватке за покупателей"
Lada Largus Cross - lada largus cross (2020) с точки зрения поцелуев
Тест драйв
14 мая 2021

Lada Largus Cross
"С точки зрения поцелуев"
Infiniti QX80 - infiniti qx80 (2021) рамный, тихий, аппетитный
Тест драйв
12 мая 2021

Infiniti QX80
"Рамный, тихий, аппетитный"
KIA K5 - kia k5 (2021) за счет чего kia k5 намерен усидеть сразу на двух стульях
Тест драйв
10 мая 2021

KIA K5
"За счет чего Kia K5 намерен усидеть сразу на двух стульях (часть 2)"

Написано новостей:

2 8 2 4 9