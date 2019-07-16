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16 июл 2019

Беспилотный автомобиль нарушил ПДД

Беспилотный автомобиль нарушил ПДД
Автор фото: фирма-производитель

Радуйтесь злопыхатели, один ноль в вашу пользу- беспилотник нарушил правила дорожного движения, что опять подтверждает его несовершенство и необходимость в модернизации.

В Москве беспилотный автомобиль «Яндекса» нарушил правила дорожного движения во время тестирования. По словам представителей МВД, беспилотный автомобиль «Яндекса» пересек стоп-линию на красный свет. Нарушение произошло на пересечении ул. Мосфильмовская и Проектируемого проезда № 6095. 

В совою очередь, в пресс-службе «Яндекса» объяснили, что ПДД при тестировании беспилотного автомобиля в Москве нарушил водитель-испытатель. В компании подчеркнули, что во время инцидента машина находилась в ручном режиме управления.


 

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При написании новости использовалась информация:
Autonews

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