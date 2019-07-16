Беспилотный автомобиль нарушил ПДД

Радуйтесь злопыхатели, один ноль в вашу пользу- беспилотник нарушил правила дорожного движения, что опять подтверждает его несовершенство и необходимость в модернизации.

В Москве беспилотный автомобиль «Яндекса» нарушил правила дорожного движения во время тестирования. По словам представителей МВД, беспилотный автомобиль «Яндекса» пересек стоп-линию на красный свет. Нарушение произошло на пересечении ул. Мосфильмовская и Проектируемого проезда № 6095.

В совою очередь, в пресс-службе «Яндекса» объяснили, что ПДД при тестировании беспилотного автомобиля в Москве нарушил водитель-испытатель. В компании подчеркнули, что во время инцидента машина находилась в ручном режиме управления.