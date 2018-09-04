Автомобильный портал Motorpage
4 сен 2018

Беспилотный автомобиль с системой Apple попал в ДТП

Беспилотный автомобиль с системой Apple попал в ДТП

Пока это первое сообщение о ДТП с участием беспилотника, управляемого системой, разрабатываемой компанией Apple

Происшествие случилось в Калифорнии во время прохождения одного из тестовых испытаний в реальных дорожных условиях. Lexus, управляемый электроникой, при выполнении маневра перестроения столкнулся с Nissan. В сообщениях указана скорость Lexus в момент столкновения. Он двигался очень медленно - всего полтора километра в час. Пострадавших в происшествии нет, повреждены только транспортные средства.

Большинство производителей беспилотных систем управления для автомобильного транспорта уже имеют на своём счету различные происшествия. С яблочным брендом такое впервые. Тестовый автомобиль, выбранный для реализации этой разработки оснащён большим количеством датчиков, систем слежения и управления. Применены самые современные средства получения и анализа информации. Многие функции дублированы. На крыше Lexus установлено не менее 12 лидаров, кроме этого, используются радары, ультразвуковые датчики и оптические камеры. Однако, перечисленные средства пока не смогли обеспечить полную безопасность.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:

Комментарии к новости

Последние новости

...

Первый московский электроавтобус пока далеко не уехал

04 сентября 2018

Новые знаки дорожного движения

04 сентября 2018
Ford Mustang

Глобальная гибридизация. Теперь и Мустанг

04 сентября 2018
Toyota RAV4 2019

Названы Топ-5 кроссоверов

03 сентября 2018

Осеннее подорожание машин. На много?

03 сентября 2018
Mercedes-Benz EQC

Осень за электрокарами

03 сентября 2018

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi A6 - audi a6 2019 почему вы не станете нарушать правила на audi a6 Тест драйв
03 сентября 2018

Audi A6
"Почему вы не станете нарушать правила на Audi A6"
Toyota C-HR - toyota c-hr 2016 продлись, прекрасное мгновенье!
Тест драйв
31 августа 2018

Toyota C-HR
"Продлись, прекрасное мгновенье!"
Infiniti Q50 - infiniti q50 2016: когда шик и спортивность в гармонии
Тест драйв
28 августа 2018

Infiniti Q50
"Infiniti Q50: когда шик и спортивность в гармонии"
Mitsubishi Eclipse Cross - mitsubishi eclipse cross 2018 полётное настроение
Автопутешествия
23 августа 2018

Mitsubishi Eclipse Cross
"Полётное настроение"

Написано новостей:

2 1 8 8 9