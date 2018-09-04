Беспилотный автомобиль с системой Apple попал в ДТП

Пока это первое сообщение о ДТП с участием беспилотника, управляемого системой, разрабатываемой компанией Apple

Происшествие случилось в Калифорнии во время прохождения одного из тестовых испытаний в реальных дорожных условиях. Lexus, управляемый электроникой, при выполнении маневра перестроения столкнулся с Nissan. В сообщениях указана скорость Lexus в момент столкновения. Он двигался очень медленно - всего полтора километра в час. Пострадавших в происшествии нет, повреждены только транспортные средства.

Большинство производителей беспилотных систем управления для автомобильного транспорта уже имеют на своём счету различные происшествия. С яблочным брендом такое впервые. Тестовый автомобиль, выбранный для реализации этой разработки оснащён большим количеством датчиков, систем слежения и управления. Применены самые современные средства получения и анализа информации. Многие функции дублированы. На крыше Lexus установлено не менее 12 лидаров, кроме этого, используются радары, ультразвуковые датчики и оптические камеры. Однако, перечисленные средства пока не смогли обеспечить полную безопасность.