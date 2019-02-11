Беспилотники на рельсах

В скором времени в Москве появятся беспилотные трамваи. Тестирование начнется в течение нескольких недель, а в эксплуатацию транспорт будет введен в 2021 году

На данный момент состав испытывают на площадке депо имени Баумана. Что касается обычных маршрутов, то трамвай будет курсировать от Останкино до Медведково. Интересно, что на первых порах в трамвае будет присутствовать оператор-водитель, который будет осуществлять контроль за передвижением. Кстати, автономная система никуда не денется. По заявлению разработчиков, система будет вмешиваться в действия машиниста в двух случаях: затормозит, если «увидит» на пути посторонний объект и снизит скорость, если машинист ее превысит на опасном участке или при плохой погоде.

Что касается оснащения, то трамвай оборудован 20 видеокамерами и 10 радарами. Именно эти устройства позволят системе распознавать объекты и препятствия даже во время дождя, тумана или при очень плохом освещении. Существуют опасения относительно ложных срабатываний. Исследователи НТИ «Автонет» считают, что система может дать сбой из-за камня или горсти снега, в результате чего трамвай резко затормозит и спровоцирует ДТП.