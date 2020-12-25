Безопасность европейских фургонов крайне мала

Эксперты EuroNCAP опубликовали результаты испытаний активных систем безопасности на продающихся в Европе фургонах. Результаты получились несколько удручающими

Высший бал не набрал никто! Только три из девятнадцати моделей смогли выступить на четверку - Ford Transit, Mercedes-Benz Vito и VW Transporter. Чуть хуже сложилась картина у Ford Transit Custom, Mercedes-Benz Sprinter. Бронзу взяли такие модели как Citroen Jumper, Fiat Ducato, Iveco Daily, Peugeot Boxer и Toyota ProAce.

Кто в аутсайдерах? Например, Renault Master или же Opel Movano. Что же до претензий, то эти модели критикуют за полное отсутствие систем безопасности, либо за их минимальное наличие. Да и в целом эксперты были разочарованы общим уровнем оснащения. Как вам такой факт – ни одна из протестированных машин не оборудована боковыми подушками безопасности, а фронтальные есть только у шести.