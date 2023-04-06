Билеты теоретического экзамена изменились

На официальном сайте ГИБДД опубликованы новые билеты для сдачи экзамена на права. Несколько вопросов скорректированы, также появились новые.

Изменены 13 билетов для мотоциклетной и легковой категорий и 18 билетов для теоретического экзамена водителям грузовиков и автобусов. Переписали и несколько комментариев к ответам. В частности, в билетах появились вопросы о белой секции светофора. Она работает в мигающем режиме и указывает, что, несмотря на разрешённый поворот, необходимо при манёвре уступить дорогу пешеходам.

В «грузовой» секции добавлены вопросы о режиме труда и отдыха водителей. Любопытный факт – данные параграфы в ПДД появились еще четыре года назад, однако проверку их решили осуществлять только сейчас.