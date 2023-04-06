Автомобильный портал Motorpage
6 апр 2023

Билеты теоретического экзамена изменились

Билеты теоретического экзамена изменились

На официальном сайте ГИБДД опубликованы новые билеты для сдачи экзамена на права. Несколько вопросов скорректированы, также появились новые.

Изменены 13 билетов для мотоциклетной и легковой категорий и 18 билетов для теоретического экзамена водителям грузовиков и автобусов. Переписали и несколько комментариев к ответам. В частности, в билетах появились вопросы о белой секции светофора. Она работает в мигающем режиме и указывает, что, несмотря на разрешённый поворот, необходимо при манёвре уступить дорогу пешеходам.

В «грузовой» секции добавлены вопросы о режиме труда и отдыха водителей. Любопытный факт – данные параграфы в ПДД появились еще четыре года назад, однако проверку их решили осуществлять только сейчас.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Arrizo 8

Раскрыта дата презентации Omoda S5

06 апреля 2023
Jeep Wrangler 4xe (2024)

Представлен обновленный Jeep Wrangler

06 апреля 2023
Aston Martin DB4 GT Ligthweight (1960)

Взгляните на гоночный Aston Martin DB4

06 апреля 2023
Ram 1500 REV (2025)

Электрический пикап RAM полностью рассекречен

06 апреля 2023

Скончался Крейг Бридлав

06 апреля 2023

Госдума уточнила важный нюанс по штрафам

06 апреля 2023

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Aurus Senat - aurus senat (2019) монумент оправданных ожиданий Тест драйв
05 апреля 2023

Aurus Senat
"Монумент оправданных ожиданий"
Lada Vesta - lada vesta (2015) «между прошлым и будущим»
Вторичный рынок
31 марта 2023

Lada Vesta
"«Между прошлым и будущим»"
Jeep Grand Cherokee - jeep grand cherokee (2022) управляемость девочкам не уперлась
Тест драйв
26 марта 2023

Jeep Grand Cherokee
"Управляемость девочкам не уперлась"
Chery Tiggo 4 - chery tiggo 4 pro (2020) «ваш выбор будет одобрен»
Тест драйв
21 марта 2023

Chery Tiggo 4
"«Ваш выбор будет одобрен»"

Написано новостей:

3 2 7 5 4