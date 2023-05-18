Бывший глава Audi признал свою вину в «Дизельгейте»

Руперт Штадлер долгое время отрицал свою причастность к махинациям с вредными выбросами – даже после ареста в 2018 году он продолжал заявлять о невиновности

Сейчас же Штадлер, что называется, «переобулся» и признал свое участие в «Дизельгейте». Странно, что на данный шаг топ-менеджер пошел только сейчас – прокуратура Германии, когда подавала иск против Volkswagen, могла пойти на сделку – Штадлер признал бы свою вину (с важным условием – до лета 2016 года) и выплатил миллионный штраф, а взамен ему дают не реальный, а условный срок.

Напомним, дизельный скандал, разгорелся в 2015 году. Оказалось, что Volkswagen использовал обманное ПО на своих автомобилях с целью занизить показания вредных выбросов на тестах. В результате концерну пришлось отозвать почти 11 миллионов машин.