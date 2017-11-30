После того как Крис Бэнгл ушел из BMW многие ломали голову над тем, как долго он сможет прожить без автопрома. Основав собственное бюро промышленного дизайна Бэнгл особо и не спешил возвращаться.

Пока к нему не обратился один из крупнейших китайских холдингов China Hi-Tech Group Corporation (CHTC). Эта компания специализируется на производстве станков и текстиля, у нее есть несколько производств грузовиков и автобусов малоизвестных марок, но в легковом автопроме компания никогда не была представлена.

Китайцы дали Бэнглу полную свободу действий, в итоге на свет и появился Redspace REDS (Revolutionary Electric Dream Space) EV. Конечно, это пока концепт, но ведь китайцы хотят и серийную модель. А выглядит электромобиль мягко говоря революционно.

Машина короче smart fortwo. Бэнгл говорит, что большую часть времени человек стоит в автомобиле и машина должна стать еще одним пространством для обитания, после дома, офиса или общественных мест. Потому все в ней подчинено именно внутреннему пространству.

В салоне четыре места, причем багажник тут тоже есть и создатели говорят, что туда легко поместится большой чемодан или складная коляска. На крыше расположены солнечные батареи, руль можно откинуть вперед и выдвинуть столик, а на большм 17-дюймовом экране играть в видеоигры.

Подвеску REDS доводили в Италии, его максимальная скорость 120 км/ч. Машину показали накануне мотор-шоу в Лос-Анджелесе с целью проверить реакцию публики на нее. Именно от этого и зависит ее серийное будущее.