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17 май 2021

Блогеров-лихачей поставили на учет в МВД

Блогеров-лихачей поставили на учет в МВД

Столичная Госавтоинспекция будет с большим тщанием проверять авто­мобили блогеров и самих водителей этих авто­мобилей.  Эта мера  вызвана недавней аварией с участием Эдварда Билла.

Официально информация не подтверждается, но как сообщает телеграм-канал Mash, в распоряжении ГИБДД оказался список из девяти известных людей отечественного Youtube, каждый из которых славится страстью к опасному вождению. Первым в списке находится Анастасия Ивлеева, которая уже попадала в поле зрения ГИБДД. По Москве она пере­двигается на Mercedes-Benz G-класса и суперкаре Lamborghini. 

Впрочем, мы не будем перечислять всех.  Главное, что ГИБДД будет усиленно следить за ними. Важно заметить, что авария Эдварда Билла позволила внедрить и  иные меры, например, использование «призраков» - патрульных автомобилей без опознавательных знаков.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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