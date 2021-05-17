Блогеров-лихачей поставили на учет в МВД

Столичная Госавтоинспекция будет с большим тщанием проверять авто­мобили блогеров и самих водителей этих авто­мобилей. Эта мера вызвана недавней аварией с участием Эдварда Билла.

Официально информация не подтверждается, но как сообщает телеграм-канал Mash, в распоряжении ГИБДД оказался список из девяти известных людей отечественного Youtube, каждый из которых славится страстью к опасному вождению. Первым в списке находится Анастасия Ивлеева, которая уже попадала в поле зрения ГИБДД. По Москве она пере­двигается на Mercedes-Benz G-класса и суперкаре Lamborghini.

Впрочем, мы не будем перечислять всех. Главное, что ГИБДД будет усиленно следить за ними. Важно заметить, что авария Эдварда Билла позволила внедрить и иные меры, например, использование «призраков» - патрульных автомобилей без опознавательных знаков.