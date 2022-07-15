BMW и McLaren работают над новым суперкаром

Плодом сотрудничества двух компаний должен стать некий заряженный электрокар

Информации о проекте немного, но мы знаем, что McLaren занимается разработкой шасси, а на стороне баварцев - создание силовой установки, аккумуляторов и управляющей электроники. Стоит отметить, что McLaren берет на себя и всю коммерческую составляющую проекта, то есть компания создаст все механизмы реализации и.т.д.

Отметим, что в рамках сотрудничества будет создана еще одна модель, но ее формат на данный момент неизвестен вовсе. Предположительно, обе модели должны стать превентивным ответом на разработки внутри концерна Volkswagen (свой электроспорткар могут выпустить Audi и Porsche), а также на деятельность Mercedes-AMG.