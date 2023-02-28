BMW организовал сборку водородного X5

Да, этот автомобиль наконец-то вышел из стадии прототипа. Первая партия, конечно же, будет очень небольшой – всего сто экземпляров, но руководство BMW собирается приложить серьезные усилия, чтобы увеличить объемы производства и продаж.

Кроссовер под названием BMW iX5 Hydrogen базируется на стандартном X5 в дорестайлинговой версии, но отличается от кроссовера с ДВС некоторыми нюансами дизайна. Пожалуй, самыми яркими акцентами являются вставки из синего пластика снаружи и в интерьере машины, что подчеркивает «водородную» сущность кроссовера.

Водородный BMW X5 укомплектован одним электромотором на задней оси, позаимствованным у электрического iX5. Пиковая мощность – 400 лошадиных сил.