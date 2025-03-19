BMW оснастит свои автомобили начинкой от Huawei

Компания BMW объявила о заключении партнерского соглашения с IT-гигантом Huawei, в рамках которого с 2026 года автомобили немецкого бренда, выпускаемые в Китае, получат поддержку интеллектуальной системы Huawei HiCar

Система HiCar позволит владельцам устройств Huawei интегрировать свои гаджеты с мультимедийными системами BMW, обеспечивая управление функциями автомобиля через специальное приложение на своих смартфонах. Напомним, что гаджеты Huawei работают на собственной системе Harmony OS, поэтому привычное подключение через Android Auto не работает.

В первую очередь, такое решение необходимо для повышения продаж в самом Китае, где экосистема Huawei занимает значительную долю рынка. Ожидается, что первые модели BMW с поддержкой Huawei HiCar выйдут на рынок в 2026 году, однако пока неизвестно, будет ли эта технология доступна за пределами Китая.