BMW потратит почти два миллиарда долларов на реорганизацию производства в США

Компания BMW объявила об инвестициях в американское производственное подразделение на сумму 1,7 миллиарда долларов.

Большую часть средств направят на переоснащение действующего завода в Спартанбурге: к 2030 году здесь должны встать на конвейер не менее шести новых электрокаров. Сейчас здесь собираются одиннадцать моделей – несколько традиционных кроссоверов X-серии, а также спорткары с индексом «М».

Ранее сообщалось, что BMW готовит к выходу на рынок сразу четыре больших электрокроссовера с индексами от iX6 до iX9. Не исключено, именно для производства этих новинок компания начала перевооружение своего американского завода.