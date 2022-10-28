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28 окт 2022

BMW потратит почти два миллиарда долларов на реорганизацию производства в США

BMW потратит почти два миллиарда долларов на реорганизацию производства в США

Компания BMW объявила об инвестициях в американское производственное подразделение на сумму 1,7 миллиарда долларов.

Большую часть средств направят на переоснащение действующего завода в Спартанбурге: к 2030 году здесь должны встать на конвейер не менее шести новых электрокаров. Сейчас здесь собираются одиннадцать моделей – несколько традиционных кроссоверов X-серии, а также спорткары с индексом «М».

Ранее сообщалось, что BMW готовит к выходу на рынок сразу четыре больших электрокроссовера с индексами от iX6 до iX9. Не исключено, именно для производства этих новинок компания начала перевооружение своего американского завода.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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