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7 ноя 2022

BMW специально делает свои машины некрасивыми

BMW специально делает свои машины некрасивыми

Главный исполнительный директор BMW Оливер Ципсе объяснил, что в создании спорного дизайна BMW есть особый смысл.

Первый и самый главный пункт - неординарный экстерьер является частью маркетинговой стратегии. Проще говоря, чем больше гневных возгласов произносят в сторону дизайна BMW – тем лучше. Фактически, это прекрасная реклама.

Интересный факт - Ципсе подтвердил, что для массовых BMW, таких как 3-Series, 5-Series, X1, X3 или X5 дизайн всегда будет более консервативным, то есть эксперименты продолжат ставить на более нишевых моделях. 

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