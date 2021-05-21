BMW тестирует новый X8M

Немецкий концерн вывел на тесты свой самый большой и заряженный автомобиль. Интересно, что кроссовер будет гибридным.

Компания BMW начала скоростные испытания гибридного флагманского кроссовера X8 M, который должен стать самым мощным серийным автомобилем в линейке баварской марки. Традиционно для BMW испытания проходят на Нюрбургринге. Почему мы так уверенны, что речь идет о гибриде? Все просто – на фотографиях заметны две детали. Первая – люк зарядки в переднем крыле. Вторая – наклейки с надписью «Hybrid Test Vehicle».

Есть ли понимание по силовой установке, которая располагается под капотом новинки? Безусловно! Она состоит из четырехлитрового бензинового мотора V8 и электрического двигателя. Суммарная мощность неизвестна, хотя по неподтвержденным данным этот показатель превысит отметку в 800 лошадиных сил.