Автомобильный портал Motorpage
21 май 2021

BMW тестирует новый X8M

BMW тестирует новый X8M

Немецкий концерн вывел на тесты свой самый большой и заряженный автомобиль. Интересно, что кроссовер будет гибридным.

Компания BMW начала скоростные испытания гибридного флагманского кроссовера X8 M, который должен стать самым мощным серийным автомобилем в линейке баварской марки. Традиционно для BMW испытания проходят на Нюрбургринге. Почему мы так уверенны, что речь идет о гибриде? Все просто – на фотографиях заметны две детали. Первая – люк зарядки в переднем крыле. Вторая – наклейки  с надписью «Hybrid Test Vehicle».

Есть ли понимание по силовой установке, которая располагается под капотом новинки? Безусловно! Она состоит из четырехлитрового бензинового мотора V8 и электрического двигателя. Суммарная мощность неизвестна, хотя по неподтвержденным данным этот показатель превысит отметку в 800 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

Комментарии к новости

Последние новости

...

Правила пользования каршерингом будут изменены

24 мая 2021

Серийное производство Aurus стартует в конце мая

24 мая 2021

Honda рассказала о своем тридцатилетнем плане

21 мая 2021

Audi создаст премиальные зарядные станции

21 мая 2021

Tesla официально едет в Россию

21 мая 2021

ГИБДД поддерживает ужесточение скоростных лимитов

21 мая 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi A4 - audi a4 (2020) интеллигент с бицепсами качка Тест драйв
24 мая 2021

Audi A4
"Интеллигент с бицепсами качка"
Jaguar E-Pace - jaguar e-pace (2018) под клетчатым флагом
Тест драйв
21 мая 2021

Jaguar E-Pace
"Под клетчатым флагом"
Toyota Fortuner - toyota fortuner (2021) как кузнечных дел мастер
Тест драйв
19 мая 2021

Toyota Fortuner
"Toyota Fortuner как кузнечных дел мастер"
Skoda Kodiaq, KIA Sorento - сравнительный тест kia sorento (2021) и skoda kodiaq (2017) в схватке за покупателей
Сравнительный тест
17 мая 2021

Skoda Kodiaq, KIA Sorento
"Тянем-потянем: Kia Sorento и Skoda Kodiaq в схватке за покупателей"

Написано новостей:

2 8 2 9 7