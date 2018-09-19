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19 сен 2018

Богатых стало меньше? Или они стали скромнее?

Богатых стало меньше? Или они стали скромнее?
Автор фото: фирма-производитель

Статистика продаж показывает снижение продаж в российском сегменте машин класса Luxury

Уменьшение числа проданных машин продолжается уже второй месяц подряд. В августе дилеры продали 118 машин самого дорогого уровня. Это всего на 1% меньше, чем в прошлом году. В июле сравнительное падение составило 7%, что довольно ощутимо в денежном выражении с учётом цен на эти автомобили. Всё это происходит на фоне значительного роста продаж практически всех остальных видов машин.

Число этих авто в РФ и раньше не было очень большим. Поэтому оно не влияет на общее состояние рынка и другие его части. Тревожный тренд касается только дилеров этих самых престижных брендов и их потенциальных доходов. Самой продаваемой маркой остался Maybach S-Class – это половина всего российского класса Luxury.

Территориальный спрос довольно стабилен. В Москве реализуется около 60% всего дорогостоящего транспорта. После столицы следует Московская область и Северная столица, остальные автомобили едут в Краснодар, Приморье, Тверскую и Свердловскую области.

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При написании новости использовалась информация:
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