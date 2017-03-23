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23 мар 2017

Более 100 тысяч машин продано при поддержке государства

Более 100 тысяч машин продано при поддержке государства
Автор фото: из архива моторпэйдж

Агентство «Финмаркет», приводит слова руководителя Минпромторга РФ Дениса Мантурова, который подчеркивает, что работа программ стимуляции спроса на автомобили и господдержки при их покупке сейчас пребывает в заключительной стадии

«Сначала этого года мы уже продали чуть более 100 тысяч машин по программам поддержки. Что касается годового плана продаж, то мы идем с опережением графика.

Новые программы находятся в состоянии завершения и согласования. Мы планируем во второй половине нынешнего года добавить их к уже существующим программам, немного изменив формат, что позволит опробовать новые инструменты. Прямая поддержка не будет сохранена на нынешнем уровне, требуется адаптировать рынок и потребителей к его условиям, с расчетом на то, что процентные ставки будут постепенно идти вниз» - заявил министр.

Глава Минпромторга также выразил надежду, что программа обновления автомобильного парка по истечению второго квартала видоизменится, либо исчезнет вовсе, но адресная поддержка тех или иных слоев населения сохранится. Например, на днях депутаты внесли законопроект, предполагающий разрешить отдельным категориям семей использовать материнский капитал на покупку автомобиля или погашения автокредита

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Автостат

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