Более 30 брендов увеличили цены своих машин в России

Аналитики авторынка снова отмечают довольно массовую тенденцию изменения цен. Пока только в сторону увеличения

Многие авто прибавили в стоимости не очень значительно. Большинство машин российского производства увеличили цены на 5 – 10 тыс. рублей. Такая же тенденция и у иномарок бюджетного сектора.

В среднем секторе корректировка цен плавная, но более значительная. Мазда подорожала на 12-40 тысяч, большинство Тойот увеличили стоимость на 12 – 50 тысяч, Форды стали дороже на 10 – 40 тысяч рублей. При этом указанные марки уже дорожали в течение последних двух месяцев.

Самое большое увеличение цен коснулось некоторых китайских машин. Производители явно посчитали, что они были недооценены. Так Foton Sauvana увеличил цены на 140 -170 тыс. руб., а Changan CS35 стал дороже на 160 – 185 тысяч.

Немецкие машины тоже отметились увеличением. Ауди подняли стоимости 18 своих моделей на суммы от 25 до 180 тыс. руб. У BMW подорожали 9 моделей на величины от 20 до 150 тысяч.