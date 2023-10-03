Болгария запретила въезд российским автомобилям

С 2 октября действует запрет на въезд автомобилей с российскими регистрационными знаками на территорию Болгарии. Данную информацию подтвердил директор пограничной полиции главный комиссар Антон Златанов

Согласно его сообщению, запрет на пересечение границы уже несколько месяцев действует для российского коммерческого транспорта. Данное ограничение было введено в связи с запретом на провоз российских товаров на территорию Болгарии.

По мнению правительства страны, российские легковые автомобили - это тоже товар, который подлежит контролю со стороны правоохранительных органов. Пока нет точной информации касательно количества автомобилей, уже попавших в страну в течение последних нескольких месяцев, а также, будут ли их конфисковывать в случае несоблюдения определенных правил въезда.