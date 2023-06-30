Боливия поможет России в создании электромобилей

Госкорпорация «Росатом» договорилась о строительстве в Боливии производственного комплекса по добыче и производству карбоната лития.

Полученное сырье будет использоваться в большинстве энергетических проектов госкорпорации, включая батареи для электрического транспорта.

Предприятие разместят на базе гидроминерального источника Пастос Грандес в департаменте Потоси. Инвестиции в проект составят порядка $600 млн. Ожидаемая мощность будущего промышленного комплекса — 25 тысяч тонн карбоната лития в год с возможностью ее увеличения. Правда, последний пункт зависит от результатов геологической разведки