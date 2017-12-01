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1 дек 2017

Больше ям, меньше платишь: новое предложение по скидкам в «Платоне»

Больше ям, меньше платишь: новое предложение по скидкам в «Платоне»

Еще недавно представители Минтрас и Росавтодора опровергали всякую возможность введения скидок в системе «Платон», взимающий плату за проезд большегрузных грузовиков по федеральным дорогам.

Однако недовольство (особенно накануне президентских выборов) заставило чиновников придумать новую схему, которая бы все же позволила платить меньше.

«Когда мы говорим о скидках на пробег, мы имеем в виду, скорее, дифференциацию платы за пробег для различных магистралей и участков автодорог. Федеральная сеть, за которую сегодня взимается плата, в основном в нормативном состоянии, но есть еще участки, по которым нам приходится выполнять работы. Теоретически система, связанная с дифференциацией оплаты, могла бы предусматривать, что на таких участках плата могла бы быть ниже, чем на тех, которые полностью в нормативном состоянии», — заявил первый замминистра транспорта Евгений Дитрих агентству ТАСС.

Система «Платон» была запущена 15 ноября 2015 года. Изначально планировалось взимать с тяжелых грузовиков массой свыше 12 тонн 3,73 руб. за каждый километр. Однако после массовых акций протеста стоимость была снижена до 1,53 руб. С 15 ноября этого года стоимость выросла до 1,91 руб. за каждый километр.

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При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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