Больше подробностей о Fisker Ronin

Американская компания Fisker раскрыла больше подробностей о своем будущем электрическом кабриолете Ronin

Компания позиционирует Ronin как современный взгляд на классический гранд-турер, но как мы знаем, классика стоит дорого. Вот и Ronin оценивается от 385 000 долларов (по актуальному курсу внушительные 37 810 000 рублей).

Собственно такая стоимость оправдывается самыми передовыми технологиями. В конструкции автомобиля используется оригинальная алюминиевая пространственная рама, в которую интегрирована батарея. Кузов выполнен из углепластика и других переработанных материалов. Управлением дверьми и карбоновой крышей происходит с приложения на смартфоне. «Космический» салон выделяется 17,1-дюймовой цифровой панелью и подсветкой в виде звезд по всему периметру.

Силовая установка состоит из трех электромоторов суммарной мощностью 1000 л.с. Разгон до 100 км/ч составит примерно 2 с. Максимальна скорость - 275 км/ч. Отмечается, что запас хода не превысит 600 миль (965 км).

