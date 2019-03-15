Автомобильный портал Motorpage
15 мар 2019

Больше времени, больше

Больше времени, больше

Депутаты Государственной думы предложили увеличить льготный срок оплаты штрафов по причине того, что  автовладельцы порой узнают о нарушении слишком поздно, из-за чего не успевают уложиться в льготный срок оплаты

Группа депутатов партии «Справедливая Россия» предлагает отсчитывать этот срок не с даты оформления штрафа, а с даты его вступления в силу, то есть на десять дней позже. Авторы инициативы полагают, что 30 дней будет вполне достаточно для получения штрафа по почте и его оплаты в льготном порядке.

Также инициаторы отметили, что порой водителям проще оплатить даже спорные штрафы, но зато со скидкой, чем судиться. Это приводит к тому, что честные автомобилисты, которые стараются соблюдать ПДД, автоматически соглашаются с сомнительными постановлениями. Между тем, первый заместитель председателя комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков категорически не согласен с законопроектом: «То, что предлагают сейчас депутаты, — рай для сутяжничества и затягивания сроков выплат. А в конечном итоге просто подрывает сам смысл существования возможности оплаты половины штрафа».

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Российская газета, Колёса

Комментарии к новости

Последние новости

...

Замок для пьянства

15 марта 2019

Официальный ответ хитрецам

15 марта 2019

BMW и Daimler расширяют границы сотрудничества

15 марта 2019

Аккуратнее с лозунгами

15 марта 2019

Хитёр на выдумки

15 марта 2019

Летающий Калашников

15 марта 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mitsubishi Outlander - mitsubishi outlander 2018 и mitsubishi eclipse cross 2018 инстинктам вопреки Тест драйв
15 марта 2019

Mitsubishi Outlander
"Инстинктам вопреки"
KIA Cee'd - kia seed sw 2019 если мерить в чемоданах
Тест драйв
13 марта 2019

KIA Cee'd
"KIA Ceed SW: если мерить в чемоданах"
Lada Vesta Cross - lada vesta sw cross 2018 отвечает на вызовы мегаполиса
Тест драйв
11 марта 2019

Lada Vesta Cross
"О пользе «апельсинов» зимой: Lada Vesta SW Cross отвечает на вызовы мегаполиса"
Toyota C-HR, Nissan Juke - сравнительный тест. nissan juke 1.6 2017 и toyota c-hr 2.0 2017. чем покоряют сердца дам японские «малыши»
Сравнительный тест
08 марта 2019

Toyota C-HR, Nissan Juke
"Toyota C-HR и Nissan Juke – чем покоряют сердца дам японские «малыши»"

Написано новостей:

2 2 9 8 4