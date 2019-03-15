Больше времени, больше

Депутаты Государственной думы предложили увеличить льготный срок оплаты штрафов по причине того, что автовладельцы порой узнают о нарушении слишком поздно, из-за чего не успевают уложиться в льготный срок оплаты

Группа депутатов партии «Справедливая Россия» предлагает отсчитывать этот срок не с даты оформления штрафа, а с даты его вступления в силу, то есть на десять дней позже. Авторы инициативы полагают, что 30 дней будет вполне достаточно для получения штрафа по почте и его оплаты в льготном порядке.

Также инициаторы отметили, что порой водителям проще оплатить даже спорные штрафы, но зато со скидкой, чем судиться. Это приводит к тому, что честные автомобилисты, которые стараются соблюдать ПДД, автоматически соглашаются с сомнительными постановлениями. Между тем, первый заместитель председателя комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков категорически не согласен с законопроектом: «То, что предлагают сейчас депутаты, — рай для сутяжничества и затягивания сроков выплат. А в конечном итоге просто подрывает сам смысл существования возможности оплаты половины штрафа».