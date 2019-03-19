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19 мар 2019

Большой брат следит

Большой брат следит

В России создадут единую систему для сбора данных об автомобилях и водителях «Автодата». Информационно-телематическая система будет собирать данные о передвижении автомобилей, поведении водителей на дорогах и другую информацию

По замыслу создателей, массив информации будет обладать лишь общей статистикой, а не какой-либо конкретной информацией. Что касается самой системы, то она может быть полезна для транспортных и логистических компаний, автосервисов, страховщиков и других участников рынка. Также «Автодату» может использовать государство для повышения безопасности дорожного движения, культуры вождения, прогнозирования развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Что касается принципа работы, то сбор данных будет осуществляться с помощью систем, которые уже установлены на автомобиль — от базового оборудования автопроизводителя, системы ЭРА-ГЛОНАСС, которая уже работает на более чем 3,1 млн транспортных средств, с телеметрического оборудования, которым пользуются перевозчики и страховщики, с тахографов, а также с мобильных устройств.

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При написании новости использовалась информация:
Drom, За Рулем

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