Большой тест-драйв премии "ТОП-5 АВТО"

18 апреля 2019 г. состоялся традиционный тест-драйв автомобилей, которые вошли в шорт-листы в 6-ти категориях ежегодной Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса "ТОП-5 АВТО".

Уже в пятый раз этот большой тест-драйв проходил на скоростной автомобильной дороге М11 Москва – Санкт-Петербург. Как и год назад на этом мероприятии тестировались автомобили всех пяти основных и одной специальной номинации премии. В тест-драйве приняли участие более 25 моделей от 19 различных международных и российских брендов.

Напомним, что тест-драйв проводится специально для членов экспертного жюри за несколько недель до окончания финального голосования и предоставления заполненных бюллетеней с результатами в счетную комиссию. Уже к 30 апреля международная аудиторская компания KPMG завершает прием бюллетеней от членов жюри и затем, посчитав их голоса, выявит победителей.

Торжественная церемония вручения премии "ТОП-5 АВТО" состоится в конце мая.