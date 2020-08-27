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27 авг 2020

Borgward - все!

Borgward - все!
Автор фото: фирма-производитель

Исторический немецкий автомобильный бренд Borgward (читается как «Боргвард») снова может быть закрыт — всего через пять лет после возрождения

Напомним, что все права на Borgward в 2015 году выкупил китайский концерн BAIC, впоследствии он наладил под этим брендом выпуск четырех люксовых кроссоверов — Borgward BX3 (городской), BX5 (компактный), BX6 (компактный и спортивный) и BX7 (среднеразмерный).

В 2019 году BAIC продал за $614 млн 67% акций Borgward Group гонконгской компании Ucar, основной бизнес которой — каршеринг, то есть поминутная аренда автомобилей. Поначалу сделка подстегнула бизнес Borgward, поскольку Ucar закупала крупные партии машин для укомплектования собственного арендного автопарка, но закупки завершились — и продажи Borgward пошли ко дну.

Немецкий ресурс Automobilwoche сообщает, что в январе — июне Borgward реализовала по всему миру лишь 5000 машин. Здесь надо заметить, что проект изначально затевали с расчетом на сбыт на глобальном рынке 800 000 автомобилей в год. Продажи Borgward, с одной стороны, подкосил затронувший всех «коронавирусный кризис», а с другой — личные проблемы владельца Ucar Чарльза Женьяо Лю, которого обвинили в подделке бухгалтерской отчетности, сейчас ведется следствие. Заметим, что автомобили Borgward планировали продавать и в России. Более того, в начале 2018 года модель BX7 прошла сертификацию по российским правилам — и получила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), с момента выдачи которого можно было начать продажи этого автомобиля

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Drom

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