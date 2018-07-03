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3 июл 2018

Borgward начал продажи кроссоверов в Германии

Borgward начал продажи кроссоверов в Германии
Автор фото: фирма-производитель

Номинально компания Borgward немецкая: штаб-квартира возрожденной марки находится в Штутгарте. Но фактически все управление идет из Китая, где и собирают автомобили этой марки.

В Китае Borgward относится к премиальным маркам (вернее, сама компания себя к ним относит), продажи радуют владельцев фирмы, но они решили выполнить обещание и вернуть марку на ее историческую родину — в Германию.

Правда, ни одного дилера у Borgward в Европе нет. Машину необходимо заказывать через интернет, а ее доставкой до дверей клиента занимается прокатная компания Sixt. Техническое обслуживание будет осуществлять сервисная сеть ATU (550 центров по всей Германии), а сложным ремонтом, включая кузовной, займется другая сертифицированная производителем фирма, имеющая 30 сервисных станций.

При этом, руководство компании не сдержало слово продавать в Европе автомобили местной сборки: с собственным заводом в Германии у Borgward не заладилось и немцам предложили автомобили китайской сборки.

Выбора модификаций пока нет. Немцам предлагают кроссовер BX7 TS Limited Edition с 2-литровым турбомотором мощностью 204 л.с., «автоматом» и полным приводом. В оснащение входят климат-контроль, мультимедийная система с навигацией, виртуальная приборная панель, панорамная крыша, точка доступа в интернет и управление некоторыми функциями через приложение на смартфоне. Стоит машина 44 200 евро. Для сравнения цены на Audi Q5, на который ориентировались в Borgward при создании BX7, начинаются с 46 тысяч евро.

Кстати, в этом году автомобили марки Borgward должны появиться и на российском рынке: за их реализацию взялся один из мультибрендовых дилеров, базирующийся в Санкт-Петербурге.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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