Bosch разрабатывает систему слежки за водителем и пассажирами

Совсем скоро автомобили получат функцию слежения за ситуацией в салоне. С помощью камер, сенсоров и системы на базе искусственного интеллекта бортовой компьютер сможет точно оценивать состояние человека за рулем

Bosch предлагает встроить в руль камеру, которая будет постоянно следить за глазами водителя. Система выдаст предупреждение, если человек станет недостаточно внимателен и сконцентрирован. Также автоматика сможет следить не только за водителем, но и за пассажирами, в том числе на втором ряду. Для этого будет использоваться камера, установленная в районе внутреннего зеркала заднего вида. Она определит, что ребенок на заднем ряду не пристегнул ремень безопасности, и доложит об этом водителю. Помимо этого, система Bosch отправит сообщение на телефон беспечного родителя, если он забудет ребенка в машине.

Новая система Bosch появится на серийных автомобилях в 2022 году. Правда, автомобильные марки, которые первыми начнут интеграцию системы слежки Bosch, пока не называются.