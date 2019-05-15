Bosch свяжет автомобиль с блокчейном

Известный производитель автомобильных компонентов Bosch заявил о намерениях подключить автомобили к нейросети Интернета вещей, что позволит оптимизировать процессы обслуживания автомобиля

Вместе с поставщиком энергоресурсов EnBW Bosch работает над прототипом приложения, которое использует технологию блокчейна для оптимизации процесса зарядки электромобиля. Главная идея – это упростить весь процесс и подстроить его под потребности клиентов так, чтобы они могли выбирать, резервировать и оплачивать услуги по своему усмотрению. Например, оператор может скомбинировать программное обеспечение, разработанное Bosch для автомобилей, с программой управления зарядными станциями, что позволит предлагать клиентам прозрачные модели ценообразования. При этом, варианты изменяются в реальном времени в зависимости от загруженности зарядных станций. Вся транзакция – резервирование и оплата – представляет собой полностью автоматизированную операцию.

Аналогичное приложение разрабатывается Bosch совместно с компанией Siemens. Правда, в этом случае речь идет об управлении парковками. Автомобиль будет напрямую общаться с ближайшими парковками и оговаривать наилучшие условия. Определившись с выбором парковки, автомобиль самоидентифицируется у въезда; после этого шлагбаум поднимется без необходимости водителю брать талон. Выезд с парковки также будет происходить без лишних действий, поскольку машина уже свяжется с выездным шлагбаумом и оплатит парковку через виртуальную транзакцию.