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30 май 2019

Brabus дал жару

Brabus дал жару
Автор фото: фирма-производитель

Ателье Brabus представило пакет доработок для 639-сильного Mercedes-AMG GT 63 S. «Четырехдверное купе» предложено оснастить набором повышения мощности PowerXtra B40S-800 и спортивной выхлопной системой

Весь пакет доработок обеспечивает автомобилю мощность в 800 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента. С такой отдачей Mercedes-AMG GT 63 S разгоняется до «сотни» за 2,9 секунды вместо 3,2, как у стандартной машины.  Достигаются такие показатели путем установки новых турбонагнетателей с усиленными подшипниками.

Любопытно, что обычный Mercedes-AMG GT 63 S оснащается 4.0 V8 мощностью 639 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. С места до «сотни» он разгоняется за 3,2 секунды и достигает отметки 315 километров в час. Осенью прошлого года GT 63 S стал самым быстрым четырехместным автомобилем «Северной петли» Нюрбургринга — трассу он проехал за 7 минут 25,41 секунды.

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При написании новости использовалась информация:
Авторевю

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