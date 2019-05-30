Brabus дал жару

Ателье Brabus представило пакет доработок для 639-сильного Mercedes-AMG GT 63 S. «Четырехдверное купе» предложено оснастить набором повышения мощности PowerXtra B40S-800 и спортивной выхлопной системой

Весь пакет доработок обеспечивает автомобилю мощность в 800 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента. С такой отдачей Mercedes-AMG GT 63 S разгоняется до «сотни» за 2,9 секунды вместо 3,2, как у стандартной машины. Достигаются такие показатели путем установки новых турбонагнетателей с усиленными подшипниками.

Любопытно, что обычный Mercedes-AMG GT 63 S оснащается 4.0 V8 мощностью 639 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. С места до «сотни» он разгоняется за 3,2 секунды и достигает отметки 315 километров в час. Осенью прошлого года GT 63 S стал самым быстрым четырехместным автомобилем «Северной петли» Нюрбургринга — трассу он проехал за 7 минут 25,41 секунды.