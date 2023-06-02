Бренд «Волга» может быть возрожден уже через год

Мы все помним эти прекрасные автомобили: 21-ю «Волгу» - с оленем на капоте, 24-ю и т.д. Кому -то вообще по душе одна из последних «легковушек» ГАЗа – 31105 с мотором от Chrysler. История «Волги», действительно, богата и разнообразна. Жаль только, что закончилась она в 2010 году. Впрочем, у бренда есть все шансы на возрождение

Как сообщает Минпромторг, к лету 2024 года на российский рынок может вернуться автомобиль «Волга». Его выпуском, как и раньше, будет заниматься ГАЗ. На сегодняшний день завод находится в поиске технологического партнера. То есть скорее всего возрождение пройдет по сценарию «Москвича», когда машнокомплекты приходят из Китая и дособираются в России.

Подробностей ведомство не приводит, лишь заявляет, что на освоение новой модели понадобится около девяти месяцев.